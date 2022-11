Geen “spontane reactie” maar geplande campagne: nooit eerder geziene foto’s van Kristallnacht halen nazi-mythe onderuit

In een fotoverzameling gedoneerd aan het Israëlische Yad Vashem, dat de herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust levendig wil houden, zijn ongeziene foto’s opgedoken van de Kristallnacht. Tijdens die pogrom voerden de nazi’s grootschalige vernielingen aan de eigendommen van Duitse en Oostenrijkse joden aan. De beelden laten niets aan de verbeelding over.

Op één foto is te zien hoe een menigte goedgeklede Duitse mannen en vrouwen lachend staat toe te kijken hoe een naziofficier de winkelruit van een joodse winkel vernielt. Op een ander beeld dragen ‘bruinhemden’ (de SA, de paramilitaire organisatie van de nazi’s) hopen joodse boeken weg, vermoedelijk om ze vervolgens te verbranden. En nog een andere foto toont hoe een nazi benzine uitgiet op de houten banken van een synagoge.

Yad Vashem verspreidde de foto’s woensdag, op de 84ste verjaardag van de Kristallnacht – een verwijzing naar het vele gebroken glas van joodse winkelramen. De nazi’s plunderden daarbij ontelbaar veel joodse winkels en woningen, vernielden 1.400 synagoges, doodden 92 joden, en stuurden 30.000 joden naar concentratiekampen. Het wordt alom beschouwd als het beginpunt van de Holocaust, waarbij in totaal zo’n 6 miljoen joden om het leven kwamen.

Mythe

Volgens Jonathan Matthews, het hoofd van het fotoarchief van Yad Vashem, bewijzen de foto’s de onzin van de nazi-mythe dat de aanvallen “een spontane uitbarsting van geweld” waren (als reactie op de moord van een Duitse diplomaat door een 17-jarige joodse jongen in Parijs), en geen door de Duitse overheid aangestuurde pogrom. Op de beelden zijn brandweermannen en politieagenten te zien die rustig toekijken hoe de vernielingen plaatsvonden.

Het gaat volgens Matthews ook om de eerste bekende foto’s van de Kristallnacht binnen in woningen en winkels. “Op die manier geven ze je een veel intiemer beeld van wat er plaatsvond”, klinkt het.

Bewuste campagne

De foto’s werden genomen door nazistische fotografen tijdens de pogrom in de stad Nuremberg en het nabijgelegen Fürth. Ze werden meegenomen door een joods-Amerikaanse soldaat die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitsland vocht. Het is niet duidelijk hoe hij ze in zijn bezit kreeg, hij zou er nooit met zijn familie over gesproken hebben. Zijn nakomelingen doneerden het album aan Yad Vashem.

Volgens Yad Vashem tonen de foto’s – en het feit dat er fotografen werden aangeduid om het geweld vast te leggen – aan dat de Duitse bevolking zich wel degelijk bewust van wat er plaatsvond, en dat het geweld deel uitmaakte van een geplande pogrom. Volgens Yad Vashem-voorzitter Dani Dayan “zullen deze foto’s dienen als eeuwige getuigen, ook lang nadat de overlevenden er niet meer zullen zijn om te getuigen over hun eigen ervaringen”.

© AP

© AP

© AP