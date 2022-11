Bekende Iraanse actrice poseert zonder hoofddoek: “Vrouw, Leven, Vrijheid”

“Vrouw, Leven, Vrijheid”, schreef Alidoosti – vooral bekend door haar rol in de Oscarwinnende film ‘The Salesman’. Dat is een populaire slogan bij de Iraanse betogers. Iran is al maanden in de greep van grootschalige betogingen tegen het regime, nadat een 22-jarig meisje stierf in een politiecel omdat ze haar hoofddoek niet correct droeg.

Alidoosti is één van de bekendste actrice in Iran, en heeft meer dan 8 miljoen volgers op Instagram. Ze liet in het verleden al weten haar land niet te willen ontvluchten, en steunt nu de families van de betogers die om het leven kwamen tijdens de protesten, die door de Iraanse autoriteiten gewelddadig onderdrukt worden.