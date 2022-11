Acteursgilde “ontzet” door uitspraken van Antwerps cultuurschepen: “Beangstigend”

De Acteursgilde, de Vlaamse belangenvereniging voor professionele acteurs, reageert “met grote ontzetting” op een interview van Antwerps schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) in onze krant, naar aanleiding van de besparingen op cultuur in haar stad. Ait Daoud zet kunstenaars “schaamteloos in de hoek als profiteurs”, zegt voorzitter Michaël Pas.

Ait Daoud kreeg de voorbije weken uit verschillende hoeken forse kritiek omdat ze tijdens de besparingsronde waartoe het Antwerpse stadsbestuur zich genoodzaakt ziet, onder meer de jaarlijkse projectsubsidies voor cultuur schrapt. Bovendien namen ook alle Antwerpse stadsdichters ontslag uit onvrede met de gang van zaken.

Woensdag reageerde de schepen in een interview door onder meer te stellen dat het stadsdichterschap “dood en begraven” is en dat “echte kunstenaars zich niet laten remmen door subsidies”, verwijzend naar de figuur van Peter Paul Rubens.

“Een kunstenaar is volgens u maar een echte kunstenaar wanneer hij/zij het zonder subsidies weet te redden”, reageert Pas nu. “Dat u daarvoor een voorbeeld uit de zeventiende eeuw nodig heeft – toen er van enige sociale rechtvaardigheid geen sprake was - en enkel een kleine elite toegang had tot kunst, is beangstigend.”

Pas zegt aan het adres van Ait Daoud nog “verbijsterd” te zijn bij “zoveel respectloosheid ten opzichte van hardwerkende kunstenaars en cultuurwerkers zonder wie uw ambt een lege doos zou zijn”.