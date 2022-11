Zo gaf Russische minister van Defensie opdracht Cherson te verlaten

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft Russische troepen in Cherson de opdracht gegeven om zich terug te trekken van de westelijke oever van de Dnipro. Dat meldt persbureau Reuters. De Russen groeven zich de afgelopen weken in rond Cherson, de grootste stad die de Russen tot nu toe veroverden.

In een interview op de Russische televisie zei generaal Sergej Surovikin dat het niet langer mogelijk was om de stad te bevoorraden. “We willen de levens van onze soldaten en onze vechtcapaciteit behouden. Het was zinloos om op de rechteroever te blijven. Sommige soldaten kunnen nu op andere fronten worden ingezet”, klonk het.

Er waren al weken geruchten over een mogelijke terugtrekking uit Cherson, nadat het Oekraïense leger een succesvol tegenoffensief in de richting van de stad uitvoerden. Als de Russen zich terugtrekken van de westelijke oever, zou dat ook betekenen dat ze de stad opgeven. Experts waarschuwen echter ook dat Cherson kan gebruikt worden als een hinderlaag, mochten Oekraïense militairen erin slagen de stad binnen te trekken. De strategisch belangrijke stad ligt op de westelijke oever van de Dnipro-rivier.