Vrouwen mogen van taliban niet meer parkeren en op de kermis

De islamitische autoriteiten in Afghanistan trekken de touwtjes voor Afghaanse vrouwen nog strakker aan. Vrouwen mogen niet meer naar openbare parken en kermissen in de hoofdstad Kabul.

Maanden geleden besloot de Taliban al dat mannen en vrouwen niet op dezelfde dagen toegang zouden krijgen, nu zijn de regels verder aangescherpt en worden vrouwen helemaal verbannen.

De Taliban-autoriteiten zeggen dat de aanscherping komt omdat mensen zich „op veel plekken” niet aan de regels hielden. De scheiding tussen mannen en vrouwen werd niet nageleefd. Ook droegen er vrouwen geen hoofddoeken.

Sinds de machtsgreep van de extremistische groepering in augustus 2021 verliezen vrouwen in Afghanistan steeds meer rechten. Zo mogen ze niet zonder een man reizen en moeten ze zich buitenshuis bedekken. De meeste scholen zijn inmiddels dicht voor tienermeisjes, ondanks beloften van de Taliban dat onderwijs toegankelijk zou blijven voor iedereen. Ook zijn er berichten waarin gesproken wordt over het doden en stenigen van vrouwen, na de chaotische aftocht van Amerikaanse troepen uit het land.

Mensenrechtenorganisaties maken zich ernstig zorgen over de situatie in het land. Er is volgens de New York Times wijdverspreid sprake van marteling en vervolging, moord en standrechtelijke executies in Afghanistan.