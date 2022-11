Vlaamse regering keurt hoger plafond voor overbruggingslening goed

De overbruggingslening is een lening die de Vlaamse regering ter beschikking stelt aan Vlaamse kmo’s die liquiditeitsnoden hebben. Sinds februari 2022 is de eerste variant van de maatregel beschikbaar bij Vlaio, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Toen was de maatregel bedoeld om liquiditeitssteun te bieden aan ondernemingen die getroffen werden door de coronacrisis. Het gaat om zeer voordelige leningen (1,5 procent interest) waarmee kleine ondernemingen aanvankelijk tot 200.000 euro konden ontlenen en middelgrote tot 400.000 euro.

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns heeft de regering beslist om de maatregel ook na juni 2022 verder open te stellen voor bedrijven die getroffen werden door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Sinds 10 oktober 2022 kunnen kmo’s - zowel kleine als middelgrote ondernemingen - bovendien tot 750.000 euro ontlenen onder deze maatregel.

Uitbreiding

In de Septemberverklaring besliste de regering vervolgens om het maximaal ontleenbare bedrag op te trekken “om tegemoet te komen aan de sterk gestegen liquiditeitsnoden van de ondernemers in het kader van de Oekraïne- en energiecrisis”.

De Vlaamse regering heetft nu het licht op groen gezet voor de verdere uitbreiding van de overbruggingslening. Zo gaf ze vandaag haar eerste principiële goedkeuring aan een nieuwe variant van de overbruggingslening, waarbij het maximumplafond wordt opgetrokken tot 2 miljoen euro, meer dan een verdubbeling van het huidige plafond.

Tegenover dat hogere plafond staat wel een gedifferentieerde rentevoet die rekening houdt met de looptijd van de lening en de grootte van de onderneming. De nieuwe rentevoeten bedragen 2 procent, 2,5 procent en 3,5 procent en dit op basis van de grootte van de onderneming en de periode van terugbetaling (36 of 60 maanden).

LEES OOK. Uitgebreide jobbonus en meer budget voor zorg en kinderopvang: dit zijn de maatregelen van de Vlaamse regering

“Met een hoger plafond kunnen we ondernemingen met hogere liquiditeitsnoden adequaat ondersteuning bieden, terwijl we een evenwichtig geheel bewaken door de rentevoeten te differentiëren in functie van de grootte van de onderneming en de gekozen looptijd. Zo ondersteunen we iedereen op een correcteen rechtvaardige manier”, legt minister Brouns uit.

De nieuwe lening wordt nu aangemeld bij de Europese Commissie voor goedkeuring op vlak van staatssteun. De lening wordt verwacht begin 2023 operationeel te zijn.