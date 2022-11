Ventilus komt bovengronds: ook CD&V aanvaardt conclusie over omstreden hoogspanningslijn

Tijdens een korte ministerraad is de Vlaamse regering overeengekomen om de conclusie van het rapport Westermann te aanvaarden. Dat rapport bevestigde dat de hoogspanningslijn Ventilus bovengronds dient te komen. Dat bevestigen ministers Bart Somers (Open VLD), Zuhal Demir (N-VA), Benjamin Dalle (CD&V) in een gezamenlijk persbericht samen met minister-president Jan Jambon (N-VA)

“De Vlaamse regering aanvaardt de inhoud en de conclusies van het rapport van professor Westermann, die de conclusies bevestigt uit het eerder rapport van de intendant en zijn expertenteam”, zo schrijven ze. “Om het maatschappelijk draagvlak van Ventilus te ondersteunen in West-Vlaanderen en teneinde een billijkere compensatie te garanderen voor de directe en indirecte betrokkenen van het finale voorkeurstracé, is een flankerend compensatiebeleid noodzakelijk. De komende dagen zullen de technische vragen die er terzake nog zijn verder uitgeklaard worden. Hetzelfde geldt voor de verdere uitwerking van de stralingsnormen en het bijhorende afwegingskader.”

Het was lang uitkijken naar de houding van CD&V in het dossier. Viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) had weliswaar eerder al aangegeven de conclusies van het rapport te zullen aanvaarden, maar door het aanhoudende protest van een aantal lokale burgemeesters, was er twijfel gerezen over de houding van de partij.