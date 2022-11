Kritiek op deelname Matt Hancock aan realityprogramma in Verenigd Koninkrijk

De voormalige Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock dook deze plots op in de realityshow I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!’ Maar de deelname van de minister, die ontslag nam omdat hij de Covid regels overtrad en ook beschuldigd werd van emotioneel misbruik, wordt niet door iedereen geapprecieerd. Sterker nog, er werd zelfs een petitie opgestart om hem uit het programma te halen.

Maar liefst 44.000 mensen ondertekenden de petitie al. De reden van de petitie is duidelijk: “Matt Hancock is geen beroemdheid, hij is de minister van Volksgezondheid die erop toezag dat het Verenigd Koninkrijk een van de hoogste sterftecijfers ter wereld had door Covid-19 terwijl hij zijn eigen regels over de lockdown overtrad”, staat er te lezen op de website.

Hancock nam namelijk ontslag nadat bleek dat hij zijn eigen regels rond covid had overtreden. Er kwam uit alle hoeken kritiek over zijn covid beleid. In totaal stierven bijna 200.000 mensen aan het virus in het Verenigd Koninkrijk.

Dat Hancock nu besluit om mee te doen aan de show wordt onder andere bekritiseerd door zijn parlementaire collega’s. Hij werd ook geschorst als parlementslid nadat bekend werd dat hij deelnam aan de survival tv-show.

Ook de nieuwe premier van Engeland sprak zijn “teleurstelling” uit. Zo zei een woordvoerder van Rishi Sunak dat volksvertegenwoordigers “zich beter met het wel en wee van hun kiezers kunnen bezighouden”. Hancock verdedigde zichzelf echter door te zeggen dat hij de show zal gebruiken om zijn campagne voor woordblindheid te promoten. Hij zou ook een deel van zijn verdiendesten tijdens de show zou doneren aan een goed doel.

Volgens The Guardian moest Hancock zijn telefoon afgeven bij zijn aankomst in Australië - waar de show wordt gefilmd - en zou hij niet volledig bewust zijn van de omvang van de reacties. Voor zijn debuut in de show verdedigde hij echter dat hij “op zoek was naar andere manieren om met het publiek te communiceren” en dat hij “zich vooral wil richten op jongeren”.

”Ik dacht dat ze ging sterven”

Ook Boy George - en tal van andere deelnemers - zeggen verrast te zijn door de deelname van Hancock. Boy Gerge onthulde zelfs dat hij eraan had gedacht om te stoppen met de opnames. Zijn moeder lag namelijk tijdens de pandemie in het ziekenhuis en de zanger mocht wegens de covidregels niet bij haar op bezoek. “Ik dacht dat ze ging sterven”, zegt hij. “Ik wil hier niet zitten en doen alsof we samen plezier hebben. Het is moeilijk voor me. Als mijn moeder was gestorven, had ik hier absoluut niet willen zitten.”

Boy George koos er wel voor om op de eerste avond met Hancock niet mee te dineren. “Ik weet echt niet wat ik met mijn gevoelens moet doen. Vandaag was duidelijk heel emotioneel voor mij. Ik weet niet of ik hier wil zijn”, gaf de zanger nog aan.