Onderzoekers halen hele alligator uit enorme python

Onderzoekers in Florida vonden in de maag van een enorme python een alligator.

Specialist Rosie Moore was erg verbaasd door de vondst: “Werkelijk schokkend, ik heb nog nooit een python gezien met zoiets erin, al dachten we wel dat de slang een hert of een alligator in zich had, toen we het dier binnenkregen.”

In een video op TikTok is te zien hoe Moore en andere onderzoekers de python opensnijden en langzaam een ​​hele alligator eruit trekken. De slang was nog maar net begonnen het reptiel te verteren.

De Birmese python is geclassificeerd als een invasieve soort in Florida. De slangen zijn zo’n probleem geworden voor het lokale ecosysteem dat de deelstaatregering ‘python challenge’-evenementen organiseert. Daarbij worden jagers van buiten de staat uitgenodigd te helpen bij het verwijderen van invasieve soorten. Florida heeft sinds 2000 meer dan 17.000 pythons verwijderd, maar de populatie blijft groeien.