Buschauffeur van De Lijn voor rechter na dodelijk ongeval van mama Christine (42): “Hij had het kruispunt beter moeten inschatten”

Een gemiste voorrang van rechts met dramatische gevolgen. Een chauffeur van De Lijn moest donderdag voor de rechtbank verschijnen voor een dodelijk ongeval in Kortenberg, ondertussen bijna twee jaar geleden. Christine (42), mama van twee, stierf een paar uur later in het ziekenhuis. “Een spijtig verkeersongeval”, zegt de procureur. “De chauffeur kon niet meer stoppen en de fietsster kon niet meer uitwijken.”

Twee jaar geleden vertrok de 42-jarige Christine Van Gelder uit Erps-Kwerps (Kortenberg) thuis op haar elektrische fiets. Amper vierhonderd meter van haar deur werd ze gegrepen door een lijnbus. De chauffeur reed nochtans aan een aangepaste snelheid en was compleet nuchter.

“De beklaagde ging vol op zijn rem staan en probeerde de fietsster te ontwijken, maar dat kwam te laat”, stelt de procureur. Christine,, liet twee kinderen en een echtgenoot na. “De vrouw kwam terecht op het voetpad”, zegt de procureur. “De chauffeur is direct naar het slachtoffer gegaan en heeft alle mogelijke hulp geboden.”

Overleden bij haar familie

Samen met enkele buurtbewoners, opgeschrikt door de luide klap, alarmeerde hij onmiddellijk de hulpdiensten. Ambulanciers kwamen snel ter plaatse en konden Christine nog reanimeren, maar het mocht niet baten. Ze stierf even later in het ziekenhuis, omringd door haar zus en echtgenoot.

De chauffeur betwist de feiten niet. “Het is een heel moeilijk proces geweest”, getuigt de man. “Ik heb mijn best gedaan om me open te stellen naar de nabestaanden.” Een handdruk met de echtgenoot van Christine aan het begin van de zitting lijkt dat te bevestigen. De advocaat van de chauffeur heeft het over een “jammerlijke samenloop van omstandigheden met dramatische gevolgen”. De enige passagier op de bus bevestigt dat de chauffeur er alles aan deed om de vrouw te ontwijken.

De tegenpartij stelt zich sympathiek op naar de beklaagde, maar is iets strenger dan zijn verdediging. “De chauffeur had het kruispunt beter moeten inschatten”, zegt de advocaat. “Hij reed tenslotte rond met een gevaar van 17 ton. Daarom kwam de noodstop te laat voor Christine.”

De chauffeur riskeert een gevangenisstraf van drie maanden, weliswaar volledig met uitstel. Daar komt mogelijk een geldboete en een rijverbod van drie maanden bij. De man is nog werkzaam als buschauffeur bij De Lijn, maar is momenteel op ziekteverlof.