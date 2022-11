Musk verbiedt telewerk bij Twitter

Dat zegt persagentschap Bloomberg, dat de mail kon inkijken. De nieuwe regels gaan meteen in, waarbij het personeel minstens 40 uur per week op kantoor wordt verwacht.

Door de coronapandemie werkten veel werknemers thuis, maar ook daarna gold een beleid waarbij men zijn plaats van tewerkstelling mocht kiezen. Musk schrapt ook een aantal collectieve rustdagen voor het personeel.

“De weg voor ons is zwaar en zal intensief werk vergen om te slagen”, klinkt het. Musk zegt in de mail ook dat er “geen manier is om de boodschap te verbloemen” over de economische vooruitzichten en hoe die de advertentiemarkt voor een bedrijf als Twitter zullen impacteren.

Musk nam Twitter slechts twee weken geleden over en sindsdien werd al ongeveer de helft van het personeel de laan uitgestuurd. Dat gebeurde op een chaotische manier, want achteraf werd aan een deel gevraagd om alsnog terug te keren, omdat hun rol onmisbaar bleek binnen het bedrijf, schreef Bloomberg eerder.

Ook de directie van Twitter werd door Musk grotendeels opzij geschoven. De nieuwe eigenaar kondigde ook aan dat er een nieuw label komt: Official, bedoeld voor politici, beroemdheden of mediaorganisaties, dat 8 dollar per maand zal kosten. In de mail aan het personeel laat Musk verstaan dat de helft van de inkomsten in de toekomst van dit label moet komen. De volgende dagen wil hij dan weer werk maken van het identificeren van valse accounts en spam.