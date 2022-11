Even schrikken, maar unieke belevenis: walvis hapt net naast Belgische fotografen

Een groep Belgische natuurfotografen had de ontmoeting van hun leven in de oceaan bij de Galapagos-eilanden. Een enorme vinvis hapte rakelings langs hun rubberbootje. Het gebeurt maar zelden dat deze soort, de Brydevinvis, zo dicht bij mensen komt.

Zelfs voor natuurfotografen die al een groot stuk van de wereld hebben gezien, bleek het een geweldig moment. “Volledig onverwacht kwam een exemplaar uit de diepte vlak naast en onder onze rubberboot! We voelden ons bootje stevig wiebelen, maar de euforie was enorm”, aldus reisbegeleider en bioloog Billy Herman.

Vinvissen eten voornamelijk plankton en krill, minuscule organismen die in grote aantallen in de zee voorkomen. Gevaar voor de inzittenden van de boot was er niet, al had de walvis hen bijna een heel natte avond bezorgd. Het dier scheerde rakelings langs de onderkant van de boot, en kwam enkele meters verder terug boven. Flink schrikken, maar een unieke ervaring.