Sihame El Kaouakibi vraagt parlementair medewerker, ook al zit ze al twee jaar thuis

Het Uitgebreid Bureau van het parlement kreeg van El Kaouakibi, die al geruime tijd in ziekteverlof is, de vraag om twee halftijdse medewerkers aan te stellen. Die vraag werd door de fractieleiders van de andere partijen geweigerd, bevestigt een van hen.

Nochtans kan het verzoek van El Kaouakibi eigenlijk niet worden afgewezen. Als ze haar medewerkers toch wil, kan ze naar de rechter stappen en krijgt ze wellicht gelijk. Er werd echter beslist om de vraag af te wijzen als signaal, omdat het parlementslid op dit moment niet actief is, valt te horen.

LEES OOK. Sihame El Kaouakibi leest “de speech die jullie niet mochten horen” voor op Instagram: “Nog voor ik een voet in de rechtszaal heb gezet, hebben velen me al veroordeeld”

Volgens meerdere bronnen in het parlement was een van de twee voorgedragen medewerkers Jiri De Laet. De Antwerpenaar was lange tijd parlementair medewerker van Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz (Open VLD). Begin dit jaar werd De Laet kabinetschef van Antwerps schepen Erica Caluwaerts (Open VLD). In die functie werd hij na iets meer dan een maand ontslagen.