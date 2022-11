174 jobs op de tocht bij Beaulieu

De markt van getuft tapijt worstelt al verscheidene jaren met overcapaciteit en kent een grotere vraag naar andere vloerbekledingssystemen zoals laminaat en vinyl, meldt Beaulieu. “De markt voor vloerbedekkingen verandert snel en de voorkeur van de klant is al een hele tijd verschoven naar hardere vloeroppervlakken. Tegelijkertijd zorgt zowel de aanhoudende concurrentie als de overcapaciteit op een krimpende markt al verscheidene jaren voor een permanente druk op de klassieke tapijtactiviteiten”, luidt het.

“Ondanks een transformatieplan en investeringen in deze activiteit, maken de huidige marktomstandigheden het voor de deze divisie onmogelijk om in haar huidige vorm rendabel te zijn”, klinkt het in een mededeling. Daarom kondigt Beaulieu de intentie aan om de Belgische activiteiten in getuft tapijt stop te zetten. Naar aanleiding van deze aankondiging werd de wettelijk voorgeschreven informatie- en consultatieprocedure opgestart en kunnen 174 jobs verdwijnen. Het bedrijf benadrukt maximaal in te zullen zetten op interne mobiliteit voor getroffen werknemers.

