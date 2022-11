4.800 euro per maand, maar duurste rusthuis van het land moet sluiten door ernstige tekorten

Het Agentschap Zorg en Gezondheid trekt de vergunning in van het duurste rusthuis van het land. Gemiddeld betaal je 4.800 euro per maand in het Antwerpse Park Lane en toch kampt het rusthuis met ernstige tekorten. Zo wordt de veiligheid van de bewoners onvoldoende gegarandeerd. De directie krijgt nog dertig dagen om bezwaar aan te tekenen tegen het voornemen van Zorg en Gezondheid.

Verfijnde maaltijden in het weelderige restaurant, luxueuze kamers en een zwembad. Wie zijn oude dag doorbrengt in het Antwerpse Park Lane, lijkt met zijn gat in de boter te zijn gevallen. Nu ja, de prijs is er wel naar: gemiddeld tel je 4.800 euro neer om er een maand te verblijven.

Maar het rusthuis van de Franse Orpea-groep zit al even in zwaar weer. Vorig jaar in november belandde het - net als eerder andere rusthuizen van de groep - op de zwarte lijst van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Aanleiding waren de aanhoudende problemen met de kwaliteit van de zorg.

Als gevolg van dat verhoogde toezicht kreeg Park Lane dit jaar twee keer een inspecteur over de vloer, een eerste keer in april en een tweede keer in november. Uit het laatste inspectieverslag blijkt dat een groot deel van de tekortkomingen nog steeds niet zijn weggewerkt.

Sommige van die manco’s zijn eerder klein, zoals het ontbreken van leuningen en handgrepen in de wc’s of de afwezigheid van zonnewering. Andere zijn veel fundamenteler. Zo is er meer dan een voltijdse verpleger te weinig, ontbreekt het ’s nachts aan verpleegkundige permanentie en is er geen ergotherapeut in dienst. Ook de verplichte handalcohol in elke kamer om de handen te ontsmetten, ontbreekt.

Dementie

Park Lane neemt bovendien onvoldoende maatregelen om de veiligheid van de bewoners te garanderen. De vier bewoners van de beveiligde afdeling - bedoeld voor mensen met dementie - kunnen overdag naar de benedenverdieping. Op het moment van de inspectie was de hoofdingang niet beveiligd waardoor zij zomaar naar buiten konden wandelen.

Zorg en Gezondheid heeft nu haar voornemen tot de intrekking van de vergunning bekendgemaakt. Een maatregel die het enkel neemt als duidelijk is dat de tekorten niet meer weggewerkt zullen worden. Park Lane kan wel nog bezwaar aantekenen tegen die beslissing. Het is dan aan een onafhankelijke commissie om een advies te geven. Afhankelijk van dat advies kan de administrateur-generaal van Zorg en Gezondheid of de bevoegde minister de vergunning intrekken. Als iedereen van de maximale termijnen gebruikmaakt, kan het nog vijf maanden duren alvorens Park Lane definitief sluit.

Dat zou betekenen dat het rusthuis moet sluiten, dat de bewoners moeten verhuizen en het personeel op zoek moet naar een nieuwe job. “Er zal vanuit het agentschap een traject opgestart worden om de bewoners te begeleiden om een nieuwe thuis te zoeken”, zegt de woordvoerster van Zorg en Gezondheid.

In een korte reactie aan onze redactie zegt rusthuisgroep Orpea dat ze alle documenten en de procedure nu grondig zullen bestuderen om de volgende stappen te bekijken. “De meeste elementen zijn ons bekend, zoals de verwachte bijkomende investeringen in de infrastructuur”, zegt woordvoerster Marijke Verboven. “De continuïteit van de zorg en de tewerkstelling van de medewerkers is gegarandeerd.”