Jongetje (11) sterft na slangenbeet nadat zijn vader (31) zijn roep om hulp negeert

In het noordoosten van Australië is een man deze week aangeklaagd voor doodslag omdat hij zijn zoon niet wilde geloven toen die zei dat hij gebeten was door een slang.

De 11-jarige Tristian Frahm is eind vorig jaar overleden na een slangenbeet op een landgoed in Queensland. Hij probeerde zijn vader nog te vertellen wat hem was overkomen, maar de man geloofde zijn zoon niet. Ze gingen naar bed, waarna de situatie van Tristian snel verslechterde. De jongen was nog zelf uit bed gekropen en zijn levenloze lichaam werd de volgende ochtend bij een schuur vlakbij de woning aangetroffen.

Het gerecht neemt de vader kwalijk dat hij zijn zoon geen medische hulp heeft geboden. De 31-jarige Kerrod Frahm is dinsdagavond beschuldigd van doodslag en zal zich volgende maand voor de rechter moeten verantwoorden.