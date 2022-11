Waarom de Russische aftocht uit Cherson vele levens kan kosten

Na de aankondiging van Rusland dat het zich zal terugtrekken uit de belegerde stad Cherson, is het afwachten of dat ook effectief zal gebeuren en niet om een valstrik gaat. Als het Kremlin woord houdt, is het nog de vraag hoe Oekraïne zal reageren. Laten ze de Russen vertrekken of proberen ze nog zo veel mogelijk vijanden uit te schakelen. In dat geval kan de terugtrekking wel eens uitmonden in een bloedbad. Twee strategische bruggen staan daarbij centraal in de komende weken en het valt af te wachten of iemand het zal aandurven ze te bombarderen.