HET PUNT VAN VAN IMPE: “Trump heeft een uppercut gekregen. Maar vergis je niet: de democratie is nog niet gered”

Hij had al een ‘big party’ voorbereid. De rode loper richting Witte Huis was al uitgerold. Maar na de midterm-verkiezingen in de VS is er eigenlijk maar één grote verliezer: Donald Trump himself. “Hij is duidelijk niet meer degene die alles in electoraal goud verandert”, zegt Liesbeth. “Maar Trump heeft wel zijn pionnen klaargezet om verkiezingen te saboteren.”

Verder hebben we het over het Ventilus-dossier en over Brusselaars die verkeersborden uit de grond wrikken. “Ik zat naar mijn tv zitten kijken en ik dacht: wat is hier in hemelsnaam aan de hand?”