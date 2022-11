“Wat als hij geen stap vooruit had gezet?” Raam van stationsgebouw dondert naar beneden en belandt recht op Jasper (17)

Marleen postte op sociale media een foto van het gebouw, dat zichtbaar een raam mistte, en van de donsjas van haar zoon met daarin een grote scheur. Jasper kan het gelukkig nog zelf allemaal navertellen. “Ik hoorde plots iets kraken, waarop ik besloot een stap vooruit te zetten. Net toen ik dat deed, kwam het glas met volle kracht van de eerste verdieping, ik schat vier meter hoog, naar beneden gevallen.”

“Ik voelde een slag op mijn rug en besefte eerst niet wat er gebeurd was”, gaat Jasper verder. “Overal rond ons lag glas. Toen mijn vrienden me erop wezen dat mijn jas gescheurd was, heb ik mijn trui en T-shirt uitgedaan. Toen zagen ze bloed op mijn rug.” (Lees verder onder de foto)

Het raam dat naar beneden gevallen is. — © IF

De verwonding aan zijn rug valt mee, al moet Jasper wel nog naar de dokter voor extra onderzoek. “Het kan altijd zijn dat er kleine glasdeeltjes achtergebleven zijn en die moeten dan verwijderd worden”, zegt mama Marleen.

“De kledij heeft gelukkig grotendeels de impact van het naar beneden donderend glas kunnen opvangen. Maar wat als Jasper geen stap vooruit had gezet? Wat als zo’n stuk glas recht in zijn hals was terechtgekomen? Ik durf er niet aan denken. Dit had wel eens veel erger kunnen aflopen.”

Kwaad

Marleen is opgelucht, maar tegelijk ook bijzonder boos. “Na het incident heb ik contact proberen opnemen met de NMBS, tevergeefs. Jasper kreeg dan plots toch een formele mail waarin stond dat er maatregelen genomen zouden worden en dat verder contact zal volgen. Een telefoontje is in dit geval toch niet overbodig? Donderdagnamiddag is men dan wel het glas komen verwijderen en werden de ramen op de tweede verdieping afgedekt. Maar die op het eerste verdiep, die ook barsten vertonen, laten ze gewoon zo: dat begrijp je toch niet?”

“Als een woning niet meer voldoet aan bepaalde normen en vereisten, wordt die onbewoonbaar verklaard. Maar aan het stationsgebouw, dat er al jarenlang erbarmelijk en onveilig bijstaat en waar duizenden mensen elke dag passeren, wordt niets aan gedaan. We zullen het alvast niet nalaten een klacht bij de politie in te dienen.” (Lees verder onder de foto)

De jas was gescheurd door het glas. — © IF

“Dit voorval is niet aanvaardbaar”, reageert burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Ik tolereer niet dat de veiligheid niet meer gegarandeerd is. Ik vraag onze brandweer dan ook om een verslag te maken over de toestand van het gebouw. NMBS neemt gelukkig wel onmiddellijk de nodige maatregelen om dit in de toekomst te vermijden.”

“Zoals afgesproken loopt de vernieuwing van de sporen en toegankelijk maken van perrons verder, met een helling vanop het stationsplein tot aan de perrons. Voor het stationsgebouw is de studiefase bezig. We vragen vanuit de stad al een tijd dat dit gebouw aangepakt wordt. In de loop van dit jaar zou er een bouwdossier komen. De werken zouden ten laatste in 2024 starten. We laten dit dossier niet los. Binnenkort is er weer overleg met NMBS.” (Lees verder onder de foto)

Boven de ramen toont ook de muur ernstige tekenen van verval. — © VDT

“Het spreekt voor zich dat we dit zeer ernstig nemen”, reageert Dimitri Temmerman, woordvoerder van de NMBS. “De veiligheid van onze reizigers en medewerkers, en in dit geval ook van de voorbijgangers is de absolute prioriteit. Meteen na het voorval hebben we het raam dichtgemaakt. Momenteel bekijken we of en welke maatregelen we kunnen nemen om een herhaling hiervan te voorkomen.”

 VDT