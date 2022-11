Gastarbeiders worden nog steeds uitgebuit in Qatar: “We worden uitgescholden als we water drinken en naar het toilet gaan”

Gastarbeiders in Qatar worden nog altijd uitgebuit. Dat blijkt uit een rapport van mensenrechtenorganisatie Equidem. “Ze werden in busjes verstopt op het ogenblik wanneer inspecteurs van de FIFA werven wilden controleren.”

Binnen tien dagen gaat het WK voetbal van start in Qatar, maar volgens het rapport van het in Londen gevestigde adviesbureau voor mensenrechten en arbeidsrechten blijven de wantoestanden in het land aanslepen. Equidem sprak daarvoor met honderden gastarbeiders die de voetbalstadions moeten bouwen. “Ze schreeuwen en schelden ons uit wanneer we water drinken en naar het toilet gaan”, getuigt een van hen.

© AFP

Na de toewijzing van het kampioenschap had Qatar beloofd om de arbeidsomstandigheden voor gastarbeiders te verbeteren. Daar blijkt maar weinig van terechtgekomen, op de invoering van een minimumloon en enkele andere maatregelen na. “Het lijkt allemaal mooi op papier, maar in de realiteit is er weinig veranderd”, zegt Mustafa Qadri, de voorzitter van Equidem, in een gesprek met de openbare omroep VRT. “Het is schandalig om te zien: ze staken meer tijd in het bedenken van manieren om hun wanpraktijken te verstoppen, dan in de aanpak van de problemen.”