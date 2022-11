Het levensverhaal van Chef van het Jaar Nick Bril, deel 1: van terreurkind naar pitbull in de keuken onder Sergio Herman

Links: Nick Bril als souschef in restaurant Oud Sluis. Rechts: Dankzij Sergio Herman die letterlijk over zijn schouder meekijkt, slaat Bril de weg in van de culinaire gastronomie. — © Ivan Put, Dirk Kerstens

De keuken in als terreurkind om een kapotgereden bromfiets te betalen en eruit komen als sterrenchef van Antwerps toprestaurant The Jane. Het levensverhaal van Nick Bril (38) leest als een exquis negengangenmenu. Kwam daar deze week nog bij: de prijs voor Chef van het Jaar, uitgereikt door Gault&Millau. Het is het resultaat van keihard werken. Van een dag van 24 uur 36 uur maken. Van een pitbull in de keuken te zijn, zoals leermeester Sergio Herman de jonge Nick Bril typeerde. En dan is de Nederlander uit Breskens ook dj en vader van twee. Van verschillende borden in de lucht houden gesproken ...