Nederlandse natuurorganisaties vragen om wolf in nationaal park te verwijderen of te doden

De wolf in het Nationale Park De Hoge Veluwe die te tam is geworden, moet meteen worden aangepakt. De provincie Gelderland moet het dier verjagen en als dat niet werkt, moet het dier uit het park worden verwijderd. Dat kan betekenen dat het wordt doodgeschoten. Daarvoor pleiten de natuurorganisaties Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging.

De organisaties zijn een grote voorstander van de terugkeer van de wolf in Nederland, maar vinden dat er “een acute, zeer gevaarlijke situatie” is ontstaan nu een wolf op De Hoge Veluwe mensen benadert.

In het nationaal park zijn de voorbije weken een aantal gevallen gesignaleerd van wolven die “onnatuurlijk gedrag” vertonen en in de buurt van mensen durven te komen. Omdat dat tot gevaarlijke situaties kan leiden, mogen toezichthouders van de provincie vanaf nu met paintballgeweren schieten op ‘probleemwolven’. Ze moeten daarvoor echter nog toestemming krijgen van de politie.

De natuurorganisaties willen dat de handhavers onmiddellijk in actie komen, omdat er “een onwenselijke en gevaarlijke situatie” is ontstaan. Hoe het kan dat de van nature zeer schuwe wolf zo tam is geworden, is nog onduidelijk.

Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging vinden ook dat de wolf verdoofd moet worden en een halsband met een zender met gps moet krijgen. Daarnaast moet de Hoge Veluwe de hekken rond het park openen, zodat de wolf na verjaging eventueel uit het park kan vluchten.

Een laatste oplossing is de probleemwolf te doden. Dat mag volgens de organisaties in een uitzonderlijke situatie. Gewoonlijk mag een wolf niet verstoord, verjaagd of beschoten worden omdat het dier op Europees niveau beschermd is.

Er leven meerdere wolven in het nationale park. Op de omringende Veluwe zitten ongeveer vijftien wolven.