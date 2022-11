Donald Trump met een fan in zijn Mar-a-Lago-vertrekken in Florida. — © AFP

Het zijn geen al te beste dagen voor Donald Trump. Zijn steun aan kandidaten die zijn vileine discours overnamen is in veel gevallen eerder schadelijk dan voordelig gebleken. “Zijn mayonaise pakt niet meer even fluks als voorheen, maar dat betekent helemaal niet dat zijn rijk uit is”, zegt professor Internationale Politiek en Amerikakenner Bart Kerremans (KULeuven).