Vliegtuig bij landing in Beiroet door kogel getroffen

De machine van de Libanese luchtvaartmaatschappij Middle East Airlines kwam uit de Jordaanse hoofdstad Amman. Aan boord was ook het Libanese parlementslid Paula Yacoubian. Foto’s op haar Twitter-account toonden een kogelgat boven het bagagecompartiment.

De herkomst van het projectiel is nog onduidelijk. Verdwaalde kogels zijn vaak een probleem in Libanon. In het land komt het bijvoorbeeld voor dat er bij vieringen in de lucht wordt geschoten. Vaker waren er daarbij gewonden of zelfs doden. Toestellen zijn meerdere keren geraakt op de luchthaven van Beiroet, maar tot nu toe alleen terwijl ze geparkeerd staan. De luchthaven grenst aan woonwijken die onder controle staan van de sjiitische Hezbollah.