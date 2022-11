Zoon in de cel voor moord op Belgische waarzegger in Ierland

In Ierland zit de 28-jarige zoon van Brusselaar Stefan Nivelles-Posschie in de cel op verdenking van betrokkenheid bij de moord op zijn vader. Toen hij te horen kreeg waarvan hij beschuldigd wordt, schudde hij zijn hoofd, zonder iets te zeggen, luidt het bij de politie.

Het levenloze lichaam van Stefan Nivelles-Posschier werd op 25 oktober aangetroffen in de tuin van zijn huis in het Ierse dorp Rattin, zo’n 30 kilometer ten westen van Dublin. Volgens de krant Irish Mirror werd de 65-jarige man, die in Ierland bekend was onder zijn artiestennaam Stefan DeGuylian, met meerdere messteken om het leven gebracht. Zijn lichaam was gewikkeld in een dekzeil.

Ross O’Rourke, de zoon van het slachtoffer, wordt nu beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van zijn vader op 24 of 25 oktober. Zijn advocate, Kate McGhee, heeft tijdens een verschijning voor rechter Bernadette Owens gevraagd om een onafhankelijk psychiatrisch onderzoek van haar cliënt. De twintiger fluisterde daarop iets in het oor van zijn advocate, zonder de rechtbank aan te spreken, meldt de Irish Examiner.

Na de zitting werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis van Cloverhill. Op 17 november moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen, maar dan via een videoverbinding, schrijft de krant Irish Independent.

Stephan Nivelles-Posschier vestigde zich een twintigtal jaar geleden in Ierland, eerst in Dublin, later in Ratten. Hij werd daar en in heel wat steden rondom geprezen voor zijn vriendelijkheid. En wie geloof hecht aan tarotkaartlezen, waarzeggerij en sjamanistische genezing, stelde hem ook in die hoedanigheden sterk op prijs.