Amerikaans president Joe Biden en Chinese ambtsgenoot Xi Jinping ontmoeten elkaar op 14 november op Bali

De Amerikaanse president Joe Biden zal zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping op 14 november ontmoeten op Bali (Indonesië) in de marge van en voor de G20-top, zo maakte het Witte Huis donderdag bekend. De ontmoeting vindt plaats in een tijd van verhoogde spanning tussen de twee grootmachten.

Het gaat om de eerste ontmoeting van het duo sinds Biden staatshoofd werd. De twee presidenten zullen bespreken hoe de rivaliteit tussen China en de VS “op verantwoorde wijze te beheersen”‘, proberend “samen te werken waar onze belangen samenlopen”, zei woordvoerster Karine Jean-Piere, daarbij de gewoonlijke formuleringen van de Amerikanen gebruikend.

Taiwan

Joe Biden en Xi Jinping, die al vijf keer telefonisch en via videoconferentie met elkaar hebben gesproken, zullen ook een reeks “internationale en regionale” onderwerpen bespreken, zei ze, maar zonder expliciet het lot van Taiwan te noemen, dat een concentratie van alle spanningen vormt. “Wat ik met hem wil doen, als we met elkaar praten, is het soort rode lijnen bepalen” die we moeten respecteren, zei de Democratische leider op een persconferentie in Washington.

“De doctrine over Taiwan is helemaal niet veranderd”, herhaalde Biden. Hij vermeed het herformuleren van eerdere opmerkingen die Peking hebben geïrriteerd, en volgens dewelke het Amerikaanse leger Taiwan zou verdedigen als het eiland zou worden aangevallen.

Derde termijn

Xi Jinping kreeg vorige maand een derde termijn op het congres van de Chinese Communistische Partij, waarmee hij zijn status als de machtigste Chinese leider sinds Mao Tse-tung bevestigde. Dit roept vrees op in Taiwan, maar ook in Washington, dat China zijn inspanningen zal verdubbelen om hereniging met het eiland te bewerkstelligen.

Joe Biden gaat regelmatig prat op zijn langdurige relatie met de Chinese leider, die begon toen hij nog de vicepresident van Barack Obama was.

Hun laatste gesprek dateert van eind juli en teams van het Witte Huis waren al weken bezig om een persoonlijke ontmoeting op Bali te organiseren.

Oekraïne

Sindsdien is de spanning tussen Washington en Peking nauwelijks verminderd, integendeel. Ze draait om Taiwan, maar ook de positionering van elke mogendheid ten opzichte van Rusland en zijn invasie van Oekraïne, evenals hun technologische en commerciële rivaliteit, in een tijd waarin de Amerikanen proberen hun eigen geavanceerde industrie nieuw leven in te blazen om hun afhankelijkheid van China te verminderen.