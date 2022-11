Student die Brits koningspaar bekogelde, mag geen eieren meer bij zich hebben in het openbaar

De man die woensdag de Britse koning Charles en zijn echtgenote Camilla bekogelde met eieren, is vrijgelaten op borgtocht. Hij mag voorlopig geen eieren meer bij zich hebben in het openbaar.

Het incident gebeurde tijdens een bezoek van de royals aan de stad York, in het noorden van Engeland. Geen van de vier gelanceerde eieren raakte het koninklijk echtpaar. De twintiger, die ook “dit land is gebouwd op het bloed van slaven” had geroepen, werd uitgejouwd door het publiek dat onder andere ‘God save the King’ scandeerde.

De student werd meteen gearresteerd en is nu vrijgelaten op borgtocht. Hij moet zich houden aan een aantal voorwaarden: zo mag hij niet dichter dan 500 meter bij koning Charles in de buurt komen en geen eieren bij zich hebben in het openbaar. Wat die laatste voorwaarde betreft, bedong de twintiger naar eigen zeggen nog een uitzondering bij het boodschappen doen.