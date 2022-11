Turkse zakenvrouw en socialite Dilek Ertek in oceaan verdwenen

De plotselinge dood van de Turkse zakenvrouw en socialite Dilek Ertek houdt Turkije al dagen in zijn greep. De 71-jarige topvrouw van de Turkse afdeling van het wereldberoemde sieradenbedrijf Tiffany and Co. viel tijdens een zeereis onder mysterieuze omstandigheden van boord van een cruiseschip. Haar lichaam werd nog niet teruggevonden.