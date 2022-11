Uitslaande brand in woning Overijse: pand volledig verwoest, geen gewonden

Een uitslaande brand heeft donderdagavond een woning in Overijse in de as gelegd. Het pand werd volledig verwoest, maar er vielen geen gewonden. Op het moment van de feiten was er niemand thuis.

De brandweer kreeg iets voor 18 uur een melding binnen van een uitslaande brand in een woning in de Suzydreef in Overijse, maar op dat moment was de brand vermoedelijk al een tijdje bezig. “Door de vlammen zijn onder meer het dak en de eerste verdieping van de woning ingestort, waardoor de woning volledig verwoest werd”, aldus brandweerofficier Filip Clemeur.

Op het moment van de brand was er niemand aanwezig in het pand: de bewoonster was op zakenreis (maar zou intussen wel ter plaatse zijn) en haar twee kinderen verbleven bij de grootmoeder.

“Mijn schoonbroer zag plots rook uit het dak komen”, getuigt de overbuurman. “We hebben zo snel mogelijk de hulpdiensten gealarmeerd. Daarna zijn we al schreeuwend naar het huis gelopen en hebben we op de achterdeur geklopt. Maar het was duidelijk dat er niemand thuis was. Daarna ontstonden er gigantische vlammen. De ramen sprongen al snel en even later is de eerste verdieping volledig ingezakt.”

De brand was zeer heftig, maar is intussen onder controle. De brandweer gaat wel nog een tijdje nablussen.

De oorzaak van de brand blijkt een gaslek, zo meldt Hulpverleningszone Oost.