Man met mes valt politie aan in Brussel: één agent overleden, dader had aanval aangekondigd

Twee agenten zijn donderdagavond het slachtoffer geworden van een steekpartij in de Brusselse gemeente Schaarbeek. Een van de agenten is daarbij overleden, zo bevestigt het Brusselse parket. De dader werd na de steekpartij door andere agenten neergeschoten en is intussen ook overleden. “Hartverscheurend nieuws”, zo reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Een patrouille van de politiezone Brussel Noord werd donderdagavond rond 19.15 uur in de Aarschotstraat aangevallen door een man met een mes. “Er werd versterking opgeroepen en de tweede ploeg heeft het vuur geopend op de verdachte”, meldt een woordvoerster van de zone Brussel Noord. “De twee politiemensen werden gewond naar het ziekenhuis gebracht.”

Een van de agenten, tussen de 25 en de 30 jaar, werd in de nek gestoken en is aan zijn verwondingen overleden, zo bevestigt het Brusselse parket. De andere agent zou op de afdeling intensieve verzorging liggen.

Aanval aangekondigd

De dader werd na de steekpartij twee keer geraakt: één keer in het been en één keer in de buik. Ook hij zou intussen aan zijn verwondingen zijn overleden. Eerder op de dag zou de man zich bij het commissariaat in Evere hebben aangeboden, waar hij zou hebben geroepen dat hij agenten ging vermoorden, zo melden politiebronnen. De man, die illegaal in ons land verbleef, werd verhoord, maar het parket zou beslist hebben om hem niet te colloqueren.

Mogelijk had de dader een terroristisch motief. Meerdere bronnen verklaren dat de man “Allahu Akbar” riep voor hij de agenten te lijf ging. “Of de zaak gefederaliseerd wordt, is nog niet beslist”, zo meldt het parket. “Die beslissing valt later vanavond nog.”

“Er is een perimeter ingesteld en er zijn verschillende onderzoeksdaden bevolen om na te gaan wat er zich precies heeft afgespeeld”, zegt parketwoordvoerster Sarah Durant. Het parket zou later vanavond of vrijdagvoormiddag verder communiceren via een persbericht, zodra er meer informatie beschikbaar is.

“Hartverscheurend nieuws”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft intussen op Twitter gereageerd op de aanval. “Verschrikkelijk drama en hartverscheurend nieuws”, zo schrijft ze. “Mijn gedachten zijn in de eerste plaats bij de nabestaanden, de leden van de politiezone, en de hele politieorganisatie. Ik volg de situatie van kortbij op en sta in nauw contact met de burgemeester, de korpschef en de veiligheidsdiensten. Dit geweld tegen onze mensen is onaanvaardbaar.”

