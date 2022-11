Koersen op Wall Street schieten omhoog na meevallend inflatiecijfer

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met zeer sterke koerswinsten gesloten. Beleggers op Wall Street reageerden verheugd op cijfers waaruit bleek dat de inflatie in de Verenigde Staten in oktober opnieuw is afgezwakt. Daardoor kan de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve het rustiger aan gaan doen met het agressief verhogen van de rente om de inflatie te beteugelen.