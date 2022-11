Agent doodgestoken in Brussel: dit weten we al

Donderdagavond is een politieagent doodgestoken in Schaarbeek, een andere agent raakte gewond. Het federaal parket onderzoekt of het om een terreurdaad gaat. De dader, die neergeschoten werd, zou de aanval ’s ochtends aangekondigd hebben in een politiekantoor, waarna hij naar een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis werd gebracht. Dit weten we al.

Wat is er precies gebeurd?

Twee agenten van de politiezone Brussel Noord die in een voertuig patrouilleerden in Schaarbeek werden donderdagavond rond 19.15 uur in de Aarschotstraat staande gehouden door een man, die gewapend bleek met een mes. Zodra ze hun raampje lieten zakken, stak de man één agent in de nek en de andere in de arm. De agenten riepen versterking op en een inspecteur van de ploeg die ter plaatse snelde, schoot de verdachte in het been en de buik.

Hoe is het met de slachtoffers?

De twee neergestoken agenten werden naar het ziekenhuis overgebracht. De agent die in de hals werd gestoken, volgens politievakbond VSOA een man van 20 jaar, overleed aan zijn verwondingen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Zijn collega is in levensgevaar.

Wat weten we over de dader?

De dader werd neergeschoten en naar het ziekenhuis gebracht, maar het parket ontkent berichten dat hij overleden zou zijn.

De man was eerder donderdag, rond 10 uur, het commissariaat in buurgemeente Evere binnengestapt. Daar zou hij volgens politiebronnen geroepen hebben dat hij agenten ging vermoorden. “Hij maakte onsamenhangende opmerkingen, sprak over haat naar de politie toe en vroeg om psychologische zorg”, verklaarde het parket van Brussel donderdagnacht in een persbericht.

De agenten vroegen de magistraat om een gedwongen opname van de man, maar dat kon wettelijk niet “aangezien hij bereid was vrijwillig een psychologische behandeling te ondergaan”, klinkt het. Op verzoek van de magistraat begeleidde de politie de man naar de psychiatrische eenheid van het universitair ziekenhuis Saint-Luc in Woluwe voor een opname. “De politiepatrouille bleef ter plaatse totdat de persoon door de verpleegkundigen werd overgenomen. Enkele uren later nam de politie opnieuw contact op met het ziekenhuis om te controleren of de persoon onder observatie was gehouden. Toen bleek dat de persoon het ziekenhuis had verlaten”, aldus het parket van Brussel.

Wie voert het onderzoek?

Het onderzoek is overgenomen door het federaal parket, dat onderzoekt of het om een terreurdaad gaat. Dat bevestigde het parket. Meerdere bronnen verklaarden dat de man “Allahu Akbar” riep voor hij de agenten aanviel, maar dat kan het parket niet bevestigen. “Er is een perimeter ingesteld en er zijn verschillende onderzoeksdaden bevolen om na te gaan wat zich precies heeft afgespeeld”, liet het parket weten.

Wordt het dreigingsniveau opgetrokken?

Het algemeen dreigingsniveau voor België wordt niet verhoogd na de aanval en blijft dus op niveau twee staan. Dat bevestigde het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) donderdagavond. Dreigingsniveau twee - op een schaal van vier of ‘gemiddeld’ - betekent dat een dreiging weinig waarschijnlijk is.

Hoe reageert de politiek?

Tal van prominente politici hebben hun schok en medeleven geuit. Zo sprak minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) op Twitter van een “verschrikkelijk drama en hartverscheurend nieuws”. “Dit geweld tegen onze mensen is onaanvaardbaar.”

Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever en minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) uitten hun medeleven. Premier Alexander De Croo (Open VLD), Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, Groen-covoorzitter Nadia Naji, PS-voorzitter Paul Magnette, MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, minister-president van Brussel Rudi Vervoort (PS), Brussels burgemeester Philippe Close (PS) en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) benadrukten daarnaast hun steun voor politieagenten, die hun leven riskeren om de veiligheid van anderen te beschermen.

Vlaams Belang-kopstukken Tom Van Grieken en Filip Dewinter focusten op de berichten dat de dader “Allahu Akbar” geroepen zou hebben. Dewinter was meteen stellig dat de dader een “moslim-terrorist” was.

Hoe wordt bij de politie gereageerd?

Politievakbonden VSOA en ACV reageren geschokt op het “laffe” en “zoveelste” “zinloos” geweld. Zij menen dat Justitie verantwoordelijkheid draagt voor de feiten.

“Volgens de info die ons bereikt, zou die zot zich aangemeld hebben bij de politie met de melding dat hij een aanslag op de politie wilde plegen. Maar justitie vond het niet nodig hem te arresteren. Schande! Schande! Schande! Schande! Schande!”, schreef ACV Politie op Facebook. “Men zou geweld tegen politie aanpakken. Hello Vincent Van Quickenborne?”, klinkt het richting de minister van justitie. “De discrepantie tussen woord en daad kan weer niet groter zijn.”

Ook VSOA was scherp in een verklaring: “De politici zullen zoals gewoonlijk de feiten zwaar veroordelen, en morgen kijken ze weer de andere kant uit. Zoals ze al decennialang doen.” Justitie heeft volgens de vakbond een “verpletterende” verantwoordelijkheid: “De jarenlange straffeloosheid in Brussel en andere grootsteden draagt ertoe bij dat daders van geweld tegen de politie en andere hulpverleners weinig te vrezen hebben. Justitie slaagt er nog niet in om de juiste cijfers van geweld tegen politie te verzamelen ... Laat staan dat het voor hen een prioriteit is!”.

“Beste politici, beste justitie, jullie mogen er zeker van zijn. Wij zullen keihard reageren!”, besluit VSOA.