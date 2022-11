Koning Filip herdenkt Wapenstilstand aan Graf van Onbekende Soldaat

Op verschillende plaatsen in ons land wordt vrijdag Wapenstilstand herdacht. Koning Filip zal bij de Congreskolom in Brussel de militaire plechtigheid bijwonen ter ere van de Onbekende Soldaat en de slachtoffers van de wereldoorlogen.

Dit jaar is het exact honderd jaar geleden dat de Onbekende Soldaat werd bijgezet aan de Congreskolom in Brussel. Om 11 uur legt koning Filip een krans neer op het graf en klinken er 21 kanonschoten. Naast de koning zullen ook de voorzitters van de Kamer en de Senaat en vertegenwoordigers van de regeringen de plechtigheid ter ere van 11 november bijwonen.

Speciaal voor de jubileumviering wordt ook een nieuw ontworpen urne op het Graf van de Onbekende Soldaat geplaatst, met aarde afkomstig van militaire begraafplaatsen die een link hebben met de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de plechtigheid zullen daarnaast originele beelden vertoond worden van de plechtigheid van 11 november 1922, alsook een compilatie van beelden van de verschillende lokale plechtigheden die dit jaar al plaatsvonden.

LEES OOK. Urne met aarde van militaire begraafplaats op weg naar Graf van de Onbekende Soldaat in Brussel

Niet alleen in Brussel wordt de Wapenstilstand herdacht. Traditiegetrouw vindt onder de Menenpoort in Ieper om 11 uur een speciale Last Post-plechtigheid plaats. De stadspoort werd in 1927 door de Britten gebouwd ter nagedachtenis aan de ongeveer 54.900 Britse soldaten die in de Eerste Wereldoorlog sneuvelden en niet geïdentificeerd of teruggevonden werden.

In het Federaal Parlement hebben Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose en Kamervoorzitter Eliane Tillieux in de namiddag enkele honderden oud-strijders, leden van vaderlandslievende verenigingen en kinderen van 10 tot 12 jaar uit verschillende provincies uitgenodigd voor een herdenkingsactiviteit.

41.000 Belgische soldaten

In België bracht men voor het eerst huldiging op 11 november 1922, toen het stoffelijk overschot van een Onbekende Soldaat aan de Congreskolom werd begraven. Sindsdien evolueerde Wapenstilstand tot een nationale feestdag en worden naast slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog ook die van de Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen in de wereld herdacht.

Op 11 november 1918 bracht de wapenstilstand een einde aan vier jaar Duitse bezetting. Op 4 augustus 1914 was het Duitse leger in strijd met het internationale recht het Belgische grondgebied binnengevallen en stortte het land zo in de Eerste Wereldoorlog. Ongeveer 41.000 Belgische soldaten lieten het leven.