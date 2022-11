Carl Hoefkens en Club Brugge moeten na helse periode zondag nog één keer 90 minuten aan de bak: “Wist vooraf al dat dit verschrikkelijk zwaar zou worden”

Zowel Club als Antwerp ontsnapten deze week door het oog van de naald in de beker. Vooral de landskampioen snakt na een strijd op drie fronten naar een welverdiende break.

“Logisch”, vindt Carl Hoefkens. “We speelden 12 matchen op heel korte tijd en dit elke keer onder zware druk tegen tegenstanders die je vel willen. Op zo’n moment van het seizoen speel je dan ook liever geen 120 minuten meer. Maar tegen een krachtige ploeg zoals Patro hebben we veel karakter getoond en daarover zeg ik chapeau tegen mijn spelers. De kwaliteit kan en moet wel beter.”

De kwalificatie en de prestatie van Noa Lang waren woensdag in de mijnstreek de twee voornaamste lichtpunten. De Nederlander had er zin in tegen Patro en scoorde ook twee doelpunten. “Al van voor de match zag je dat Noa op scherp stond en die drang had om iets te tonen. De twee doelpunten zullen zijn vertrouwen een boost gegeven hebben”, denkt Hoefkens.

Net nog op tijd dus want een allerbeste Lang zal Club Brugge zondagmiddag hard nodig hebben tegen de Great Old, waar ze zich vorig seizoen zelf zowat uitriepen tot de grote uitdager van Club.

Vlam

“De match tegen Antwerp wordt de laatste na een ongelooflijk drukke periode”, blikte Hoefkens vooruit. “Voor sommige spelers worden dit de laatste 90 minuten voor de break, anderen zitten volgende week dan weer op het WK. Dat zijn allemaal factoren die zullen meespelen in een thuismatch tegen Antwerp die altijd speciaal is. De supporters hebben ons al die maanden ongelooflijk gesteund en zullen het kot weer in brand steken, hopelijk natuurlijk niet letterlijk (lacht). Deze match leeft enorm en iedereen wil ze tot een goed einde brengen om nadien naar zijn respectievelijke plaats te gaan.”

© BELGA

Na de zwarte zondag vorige week op Gent was er sprake van een mentaal probleem bij Club. Hoefkens relativeert dat en probeert het in de juiste context te plaatsen. “Zowel in de Champions League als de competitie ben ik veeleisend geweest en heeft iedereen heel veel gegeven. Zowel mentaal als fysisch is het niet vanzelfsprekend om elke keer 110% te geven. Maar uitgewerkt? Neen, dat zeker niet, we hebben enkel weer die vlam nodig om de volgende stap te zetten.”

Maar niet alleen voor de spelers is dit zwaar en lastig, ook voor de staf en niet in het minst Hoefkens zelf. In Gent liet hij na de persconferentie nog ontvallen dat hij diezelfde nacht nog de beelden zou bekijken. “Er moeten heel veel matchen bekeken en geanalyseerd worden en dat wil je zo goed mogelijk doen. Ik wil ook altijd een goede nabespreking geven en wist vooraf al dat dit ongelooflijk zwaar en intensief zou worden. We hadden ook niks om op terug te vallen want een WK in de winter is nog nooit georganiseerd. Als coach moet je daar rekening mee houden en al eens matchen s’ nachts analyseren hoort daar dus ook bij”, vindt de Brugse coach. “ Ik probeer elke match zelfs meerdere keren te bekijken en daarbij is de eerste keer de belangrijkste.

Kritiek

Hoefkens moest ook al ondervinden dat er niet veel mag gebeuren in negatieve zin of de kritiek barst los. De debuterende coach van Club lijkt daar echter goed mee om te gaan en valt zelden uit zijn rol.

“Kritiek hoort er bij en ik kan dat plaatsen. Sommige kritiek is terecht, maar soms stel ik ook vast dat ik het toch wel anders zie. Ik probeer wel van elke mening iets mee te nemen. Het voornaamste is wat ik zie samen met mijn staf om dan de juiste conclusies te trekken. Voor die laatste match tegen Antwerp zal dat niet anders zijn.”