Man die twee agenten neerstak, meldde zich ’s ochtends al aan op politiekantoor: “Hij sprak over haat naar de politie”

In Schaarbeek zijn gisterenavond twee agenten neergestoken door een verwarde man. Een van de twee liet intussen het leven. Opvallend: de dader had zich ’s ochtends al op het politiebureau gemeld. Volgens het parket maakte de persoon, die illegaal in ons land verbleef, “onsamenhangende opmerkingen” en sprak hij over haat naar de politie. De man vroeg en kreeg psychologische zorg: hij werd naar een psychiatrisch ziekenhuis gebracht.

Volgens het parket diende de man zich omstreeks 10.00 uur aan op het politiebureau aan het Hoedemaekerssquare in Evere. Hij sprak haat over de politie en vroeg om psychologische hulp. Bovendien bleek hij niet over geldige verblijfspapieren te beschikken. De dienstdoende magistraat oordeelde dat de politie de man naar de psychiatrische eenheid van het Cliniques Universitaires Saint-Luc moest brengen voor een opname. Volgens het persbericht wachtte de politie daar tot de verwarde persoon werd meegenomen door verpleegkundigen. Toen ze enkele uren later opnieuw contact opnam met het ziekenhuis, bleek de man al verdwenen, aldus het persbericht.

Rond 19.15 uur dook hij weer op in het straatbeeld van Schaarbeek. De man hield een politiepatrouille tegen en deelde twee agenten messteken uit. Een van de slachtoffers is intussen overleden, de andere verkeert nog in levensgevaar. De dader werd uiteindelijk neergeschoten door een inspecteur die versterking kwam verlenen.

Vanochtend houdt het Brussels parket een persconferentie over de zaak.