Vincent Kompany ziet sterke oktobermaand beloond en is voor het eerst Coach van de Maand in de Championship

Vincent Kompany heeft zijn eerste individuele prijs als trainer gewonnen in Engeland. Kompany heeft de prijs voor Coach van de Maand gewonnen in de Championship. Hij ziet daarmee zijn sterke oktobermaand met Burnley beloond met een prijs.

Burnley verloor in oktober geen enkele keer. In acht wedstrijden wonnen de Clarets vijf keer en speelden ze drie keer gelijk. De troepen van Kompany hielden daarin ook drie keer de nul. Vorige week leed het pas haar eerste nederlaag sinds half augustus.

Na een wat moeizamere start heeft Kompany zijn draai zo helemaal gevonden in de Engelse tweede klasse. Hij is dan ook in de wolken met de prijs. “Ik ben verheugd deze prijs te winnen, en dat tegen een aantal geweldige managers. Ik wil iedereen bedanken die een rol heeft gespeeld bij deze prijs: de coaches, de fysio’s, de analisten, de koks, de terreinknechten… Het was een goede maand voor ons, maar het harde werk gaat door.”

Door de goede resultaten in oktober stoomde Burnley door naar de leiding in de Championship. Het telt twee punten voorsprong op eerste achtervolger Blackburn, waartegen het zondag de topper speelt. Kompany kan dit weekend dus een zaakje doen.