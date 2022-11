Anderlecht-held Bart Verbruggen na zinderende penaltyreeks: “Ik scoorde voordien enkel penalty’s op training”

De winnende penalty van Verbruggen was al de 20ste uit de de bloedstollende reeks. Hij werd keihard toegejuicht door zijn familie. “Ik kan je zeggen: dat was wel een ontlading”, aldus Verbruggen. “Ik had dat gevoel nooit eerder want tot nu toe scoorde ik alleen strafschoppen op training. Ja, Moussa N’Diaye was ook al op weg naar de stip, maar toen dacht ik: ik zit nu lekker in het moment, laat mij maar trappen. Ik had vooraf niet echt iets in mijn hoofd. Ik keek wat naar de keeper en volgde mijn gevoel. Ik wist alleen dat de penalty hoog moest zijn, want dat is het moeilijkste voor een keeper.”

Het komt überhaupt zelden voor dat er 20 penalty’s moeten worden getrapt vooraleer er een beslissing valt. Bovendien vlogen de elfmeters aan beide zijden vlot binnen. “Ik dacht soms bij mezelf: hoe kan dat nou dat ik geen enkele bal stop, maar als je terugkijkt: al die strafschoppen van Lierse waren ook perfect. Ik kan moeilijk zeggen dat ik een penalty-specialist ben, nu ik er maar één heb gestopt. Maar ik trap wel de beslissende binnen.”

Is het nu de bedoeling dat Verbruggen de hele bekercampagne speelt en staat hij in de 1/16de finales tegen Genk in doel. Anderlecht gelooft alvast in hem. “Er zijn geen vaste afspraken”, besluit hij. “Ik wist pas kort vooraf dat ik zou spelen tegen Lierse. Kijk, natuurlijk zou ik het liefst meer matchen met de A-ploeg spelen. Maar er zijn hier nog geie keepers en Hendrik Van Crombrugge heeft al zoveel bewezen. Daarom speel ik ook graag met de RSCA-futures in 1B. Dat zijn best goeie matchen met goed voetbal. Leuk. Of ik me niet beklaag dat mijn transfer naar Burnley afgelopen zomer finaal niet doorging? Neen, ik loop daar niet over te zeuren. Het was een beetje dubbel. Burnley was een kans, maar Anderlecht is ook een mooie club met een goeie coach. Ik ken Robin Veldman van bij de beloften en hij presteert goed. Al is het ook jammer voor Mazzu dat we voordien ondermaats presteerden.”