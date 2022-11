Getuige zag de paniek na de dodelijke aanval op agenten in Schaarbeek: “Plots hoorde ik schoten, ik dacht eerst dat het vuurwerk was”

Een jonge agent is gisterenavond in Schaarbeek doodgestoken door een verwarde man. Het ging om een daad van zinloos geweld waarbij ook een tweede agent zwaar werd toegetakeld. RTL sprak met Kemal die ooggetuige was van de aanslag: “Ik hoorde 5 à 6 geweerschoten en ging kijken wat er gebeurde.”

LEES OOK. Agent doodgestoken in Brussel: dit weten we al

“Ik was op weg naar huis van mijn werk en aan de telefoon met mijn vader, toen ik plots 5-6 luide knallen hoorde. Ik dacht eerst dat het vuurwerk was, maar mijn vader zei dat het geweerschoten moesten zijn”, doet Kemal zijn verhaal bij RTL.

“Ik zag een menigte wegrennen. Dan heb ik maar snel mijn auto geparkeerd en ben gaan kijken.” Intussen waren er al twee MUG-auto’s, drie ambulances van de brandweer en meerdere politiepatrouilles ter plaatse. “Ik zag de dader doodgaan op de grond, ik zag hem zelfs nog bewegen. Naar verluidt had hij een politieagent gedood en een andere zwaar geblesseerd. De dader was aan het rennen richting een andere politieagent toen hij neergeschoten werd”, aldus de getuige. Of de dader daadwerkelijk overleden is, is vooralsnog onduidelijk. Gisterenavond ontkende het parket die berichten nog.

LEES OOK. Man die twee agenten neerstak, meldde zich ’s ochtends al aan op politiekantoor: “Hij sprak over haat naar de politie”