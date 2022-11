Cyberaanvallers die medische gegevens openbaar gooiden in Australië komen uit Russische hoek

De medische verzekeraar Medibank was het slachtoffer van de cyberaanval. — © AFP

“Onze inlichtingendiensten wijzen op een groep los met elkaar verbonden cybercriminelen die waarschijnlijk ook achter andere massale beveiligingsinbreuken in landen over de hele wereld zitten”, aldus Kershaw.

Zo’n 9,7 miljoen Australische verzekerden, waaronder de premier, werden door het misdrijf getroffen. De hackers hadden de verzekeraar om losgeld gevraagd en dreigden met de verspreiding van persoonsgegevens, maar het bedrijf weigerde daarop in te gaan. Daarop maakten de hackers een deel van de gevoelige medische dossiers openbaar op een forum op het dark web.

Het gaat onder meer om de medische rapporten en behandelingen van de verzekerden, net als hun geboortedata, telefoonnummers en e-mailadressen. Volgens persbureau AAP raakten in eerste instantie gegevens bekend van bijvoorbeeld alcoholisten, mensen met seksueel overdraagbare aandoeningen en vrouwen die een abortus hebben ondergaan.

Per getroffen klant werd 1 Amerikaanse dollar geëist van Medibank, in totaal dus 9,7 miljoen dollar (9,5 miljoen euro). De verzekeraar zei het geld niet te zullen betalen omdat hij niet zeker is dat de gegevens toch niet zouden worden gepubliceerd. Bovendien wil hij andere criminelen niet aanmoedigen om soortgelijke daden te plegen, zei David Koczkar, CEO van Medibank.

“Ik walg van de criminelen achter deze criminele daad”, reageerde premier Anthony Albanese.