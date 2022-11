Federaal parket over doodgestoken politieagent in Schaarbeek: “Agent Thomas M. kreeg een snee in de hals, daarna stak de dader agent Jason P. in de arm”

Het Brusselse en het federaal parket hebben deze voormiddag een persconferentie gegeven naar aanleiding van de aanval op een politiepatrouille in Schaarbeek gisterenavond. Daarbij liet een van de inspecteurs het leven. De verdachte kon worden geneutraliseerd door een ploeg die in versterking was geroepen.

De verdachte is een ex-gedetineerde die als Potentieel Gevaarlijke Extremist (PGE) op de zogenaamde OCAD-lijst stond vermeld. De man had zich eerder op de dag naar een politiecommissariaat begeven, waar hij een verwarde indruk gaf. De man werd - volgens het parket op zijn vraag - overgebracht naar de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis, maar verliet de instelling enkele uren later, waarna hij toesloeg.

Aangevallen voor het rode licht

“De patrouille werd aangevallen toen het politievoertuig voor het rode licht stond”, zegt Eric Vandersypt van het federaal parket. “De verdachte opende het portier en stak de bestuurder onmiddellijk in de hals. Daarna liep hij naar de passagier en deelde hem een messteek uit in de arm. De politieman kon versterking oproepen en verklaarde dat de dader ‘Allahu Akbar’ riep tijdens de feiten.”

De bestuurder van het politievoertuig kwam bij de aanval om het leven. “Het gaat om de 29-jarige Thomas N. Zijn collega, Jason P. (23), werd deze nacht op de spoedafdeling van het ziekenhuis geopereerd. Zijn leven is voorlopig niet meer in gevaar.” Enkele collega’s van de politie konden hem deze nacht al spreken.

De dader kon door een patrouille in versterking worden neergeschoten. “Het gaat om Yassine M., geboren in 1990 in ons land en woonachtig in Evere”, aldus Vandersypt. “De man is gekend voor strafbare feiten en zat van 2013 tot 2019 in de cel. Hij staat inderdaad op de OCAD-lijst.”

Moord in terroristische context

Het federaal parket heeft intussen een onderzoeksrechter gevat voor moord en poging tot moord in een terroristische context. “De verdachte zal worden verhoord zodra zijn toestand dat toelaat.”

Het politiekorps is “in shock” door de gebeurtenissen. “Dit is een erg trieste dag voor ons. We willen ons medeleven uitdrukken aan de naasten van de slachtoffers.”