Kylian Mbappé dacht even aan stoppen bij Frankrijk na beslissende gemiste penalty op EK: “Ik speel niet voor mensen die denken dat ik een aap ben”

Kylian Mbappé heeft het na het EK voetbal van 2021 even gehad met de Franse nationale ploeg. Les Bleus werden daar onverwacht in de 1/8ste finales uit het toernooi geknikkerd door Zwitserland. In die wedstrijd miste Mbappé de beslissende strafschop. Op sociale media leverde dat hem de nodige verwensingen op. In die mate dat de 23-jarige spits zelfs even aan stoppen dacht bij Frankrijk.

Naar aanleiding van die - soms zelfs racistische - verwensingen had Mbappé een ontmoeting met Noël Le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalbond. Maar dat gesprek draaide uit op een sof. Mbappé vond hun conversatie kort en onproductief. Steun die hij o zo nodig had op dat moment voelde hij helemaal niet. De sterspeler van PSG zag geen andere keuze dan zich terug te trekken bij Les Blues.

“Ik zei: ik ga niet spelen voor mensen die denken dat ik een aap ben”, vertelt Mbappé in een interview met Sports Illustrated. ”Ik ga niet spelen. Maar daarna nam ik de tijd om met alle mensen te praten die om me heen staan. Uiteindelijk dacht ik dat het niet de goede boodschap was om op te geven. Want ik ben een voorbeeld voor iedereen.”

Met het WK in Qatar voor de deur is de Fransman er dan ook gewoon weer bij. “Dit is het nieuwe Frankrijk. Het is daarvoor dat ik de nationale ploeg niet heb opgegeven. Het is een boodschap aan de jonge generatie om te zeggen: ‘Wij zijn sterker dan dat’.”

Afwachten of Mbappé revanche kan nemen voor zijn gemiste penalty en Les Bleus aan een nieuwe wereldtitel kan helpen.