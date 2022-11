Tientallen arrestaties bij klimaatacties op Amerikaanse luchthavens

Bij klimaatacties op verschillende luchthavens in de Verenigde Staten zijn tientallen activisten gearresteerd. Dat schrijft The New York Times. Demonstranten blokkeerden onder meer tijdelijk de hoofdingang tot Teterboro Airport in de staat New Jersey. Dit vliegveld ligt op 19 kilometer afstand van het stadsdeel Manhattan in New York en is daardoor een populaire bestemming voor zakelijke reizigers en privéjets.