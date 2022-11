Inzamelactie voor kinderen die na dramatisch ongeval E40 wees werden: “Geen ouders meer, geen grootouders... Een ondraaglijke gedachte”

Limburgs bewakingsagent van Brussels Airport Jo Vanrutten zet samen met zijn collega’s een fundraising op voor de twee jonge achtergebleven kindjes van een Kameroens gezin dat maandag betrokken raakte bij een dramatisch verkeersongeval op de E40 in Evere. “Dat zijn we Pélé, onze goedlachse en toffe collega wel verschuldigd.” Nadat eerder de vader al overleed, is nu ook de moeder gestorven.