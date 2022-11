België komt samen met eurozone in recessie terecht, voorspelt Europese Commissie

Volgens de Europese Commissie zal België in het vierde kwartaal, net als de hele eurozone, in een recessie terechtkomen. De Commissie publiceerde vandaag haar gedetailleerde economische groeivooruitzichten voor de EU, de eurozone en de verschillende lidstaten.

Over heel dit jaar groeit de Belgische economie volgens de Commissie nog met 2,8 procent. Dat heeft alles te maken met een sterke eerste jaarhelft, het effect van de versoepelde coronamaatregelen. Daardoor lag de groei in 2021 overigens nog op 6,1 procent. In de tweede helft van dit jaar gingen de hoge inflatie en het dalende consumentenvertrouwen echter fors op de groei wegen.

Daardoor viel de groei in het derde kwartaal terug tot -0,1 procent. Ook in het vierde kwartaal zou de groei met -0,4 procent negatief zijn, waardoor België dus officieel in een recessie terechtkomt.

Tijdens het eerste kwartaal van volgend jaar zou economische productiviteit stagneren (+0,0 procent), om vanaf het tweede kwartaal weer lichtjes aan te trekken. Over heel 2023 verwacht de Commissie voor ons land een groei van 0,2 procent, in 2024 zou die stijgen tot 1,5 procent.