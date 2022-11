Louis Van Gaal neemt zowel Noa Lang (Club Brugge) als Vincent Janssen (Antwerp) op in Nederlandse selectie voor WK voetbal

Noa Lang en Vincent Janssen mogen hun koffers pakken en zich opmaken voor het WK voetbal in Qatar. Louis Van Gaal heeft beide spelers uit de Jupiler Pro League opgenomen in zijn 26-koppige WK-selectie, die verder bestaat uit een mix van spelers van topclubs en spelers uit de Eredivisie.

Vooral Noa Lang zal wellicht in de wolken zijn dat hij mee mag naar Qatar. De flankspeler was dit seizoen immers een tijdlang buiten strijd en kon de laatste weken nog niet naar zijn hoogvorm toegroeien bij Club Brugge. Deze week schoot hij Club in de beker wel met twee doelpunten voorbij Patro Eisden.

Janssen is met 8 goals in 16 competitiewedstrijden dan weer al een tijdje in goede doen bij Antwerp. Zijn selectie komt een stuk minder onverwacht, want hij was ook al opgeroepen met de laatste interlandbreak. Voor beide Nederlanders is het de eerste keer dat ze naar een groot toernooi gaan.

Woedende Cillessen

Eerder op de dag was al uitgelekt dat Jasper Cillessen een van de verrassende afvallers was. Cillessen zou zwaar teleurgesteld hebben gereageerd op de mededeling. De 33-jarige doelman van NEC staat op 63 interlands voor Oranje. Cillessen maakte het WK van 2014 mee, waar Nederland brons haalde. Vorig jaar miste hij het EK, na een coronabesmetting werd hij buiten de groep gelaten door toenmalig bondscoach Frank de Boer.

Ook Arnaut Danjuma en Donyell Malen gaat verrassend genoeg niet mee. Voor Xavi Simons en Jeremie Frimpong is het dan weer hun eerste selectie ooit voor Oranje. De middenvelder van PSV en de verdediger van Bayer Leverkusen speelden allebei nog geen enkele interland.

Van Gaal maakte zijn WK-selectie bekend in een opgenomen filmpje waarin hij een voor een de namen van zijn spelers afroept. Naast Lang en Janssen bouwt de Nederlandse T1 zijn kern op sterkhouders als Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern München) en Frenkie de Jong (FC Barcelona). Diens laatste ploegmaat Memphis Depay kwam de voorbije weken niet in actie met een bovenbeenblessure maar zit in de selectie en stoomt zich klaar.

De selectie:

Doelmannen: Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax), Andries Noppert (sc Heerenveen)

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern München), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (Internazionale), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Middenvelders: Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax).

Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (FC Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Wout Weghorst (Besiktas), Noa Lang (Club Brugge)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

.