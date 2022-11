Oef! KV Kortrijk stoot door in de beker. Custovic kan opgelucht adem halen na een gevleide overwinning op het veld van RWDM. De eerste helft was niet om aan te zien, maar het tweede deel van de wedstrijd was een echte cupmatch. Invallers Bruno, De Neve en Messaoudi keerden het tij voor de West-Vlamingen. “Hopelijk geeft dit ons een vertrouwensboost.”