Vijf wedstrijden die u dit weekend niet mag missen: Arteta als pretbederver, verrassende man in vorm bij Trein Bayern en de terugkeer van domoor Giroud

Terwijl er in België dit weekeinde nog toppers op de agenda staan, houden de meeste buitenlandse topcompetities het eerder bescheiden. Toch zijn er overal wedstrijden die de moeite zijn om even voor te gaan zitten. Wie dit weekend even wil binnen blijven, kan van zaterdagmiddag tot zondagavond een heuse voetbalmarathon houden op de sofa. Wij zetten vijf wedstrijden die u niet mag missen op een rijtje.

© AP

Arsenal hoopt Wolves-debuut verpesten

In de Premier League is het uitkijken wie de WK-break ingaat als leider. Nummer twee Manchester City ontvangt Brentford op zaterdagmiddag en rekent op de jonge Argentijn Julian Alvarez om in zijn vierde match op rij te scoren. Later op de dag kan leider Arsenal weer over City naar de koppositie springen. Als het tenminste wint. The Gunners werden woensdag uit de League Cup geknikkerd door Brighton en moeten nu naar Wolverhampton. Daar debuteert Julen Lopetegui als hoofdtrainer. Wolves wilde hem een maand geleden al aanstellen als opvolger voor Bruno Lage, maar de bij Sevilla ontslagen Lopetegui wilde bij zijn zieke vader blijven. Daarom weigerde hij op het aanbod in te gaan. Wolves wachtte echter tot de gewezen doelman de tijd rijp achtte om Spanje te verlaten. Komt landgenoot Arteta zijn debuut verpesten of gaan de Londenaars met een bitter gevoel op vakantie?

Manchester City – Brentford: zaterdag om 13.30 uur

Wolverhampton Wanderers – Arsenal, zaterdag om 20.45 uur

© ISOPIX

Tien op tien voor Bayern en Choupo-Moting

En de trein, die denderde voort. Bayern dus, dat in Bundesliga en Champions League negen wedstrijden op rij won en daarin gemiddeld vier keer (!) per match scoorde. Zaterdag kan het de koppositie verstevigen en definitief aan de horizon verdwijnen wanneer het rode lantaarn Schalke 04 ontvangt. Eerste achtervolgers Freiburg en Union Berlin, beiden gedeeld tweede, spelen zondag namelijk tegen elkaar. Niet alleen voor Bayern kan tien op tien worden. Sadio Mané is dan wel geblesseerd maar man in vorm bij Der Rekordmeister is Eric Choupo-Moting, die zijn status van eeuwige invaller aan het wijzigen is. In die reeks van negen wedstrijden maakte de 33-jarige Duitse Kameroener er negen. Vandaar dat Man United hem wil als winterversterking. Bayern weigert hem evenwel van de hand te doen. Logisch.

Bayern München – Schalke 04, zaterdag 18.30 uur

© EPA-EFE

Hartverwarmende derby in Rotterdam

Hoewel PSV-AZ zaterdagavond sportief interessanter is, wordt Feyenoord-Excelsior op zondag hartverwarmender. De Rotterdamse derby, waarin de Kuip eindelijk afscheid neemt van zomervertrekkers Senesi en Sinisterra, is de zogenaamde Sophiawedstrijd. Dat is een match waarin honderden patiënten uit het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis samen met hun ouders naar de wedstrijd komen. Ook gaan de opbrengsten van de wedstrijd naar dat ziekenhuis. Voor de aanvoerders van beide clubs een gelegenheid om zich eens van hun beste kant te laten zien. Toen captains in het betaalde voetbal in Nederland vorige maand de OneLove-band droegen – in het teken van inclusiviteit, ongeacht religie, huidskleur of geaardheid – weigerden er twee dat: Orkun Kökcü van Feyenoord, om religieuze redenen, en Redouan El Yaakoubi van Excelsior… “Ik dacht dat we met z’n allen al veel verder zouden zijn”, klonk het toen bij de Nederlandse spelersvakbond.

Feyenoord-Excelsior, zondag om 16.45 uur

© ISOPIX

Uitzwaaiwedstrijd voor CDK en Giroud

In de Spaanse competitie wordt dit weekend niet meer gespeeld, in Italië wel. Zondagavond laat vechten Lazio en Juventus om in de top drie te blijven, en daar kan AC Milan van profiteren. De rossoneri staan gedeeld tweede en ontvangen eerder op de avond al Fiorentina. Terug uit schorsing: Olivier Giroud, het domoor dat vorig weekend ‘per ongeluk’ een tweede gele kaart pakte toen hij zijn shirt uittrok na zijn winnende doelpunt tegen Spezia. Wilde hij wat extra rust in aanloop naar het WK of was hij echt vergeten dat hij al geel had? Feit is dat Milan dinsdag op 0-0 bleef tegen Cremonese en onze landgenoten Origi en De Ketelaere dus weer op de bank worden verwacht. Of geeft de WK-selectie aan CDK dat extra zetje om de sceptici even het zwijgen op te leggen in zijn uitzwaaiwedstrijd?

AC Milan – Fiorentina, zondag om 18 uur

© EPA-EFE

Franse kraker om weekend af te sluiten

Vooraleer Philippe Clement en zijn staf even vakantie nemen, wacht hen nog de kraker tegen Marseille. Kwestie van te bepalen hoe leuk het begin van die congé wordt. Monaco deelt de vierde plaats in Frankrijk met l’OM (en Lorient). Tijd dus om afstand te nemen en de puntjes op de i te zetten na de WK-selectie van Frankrijk. Bondscoach Didier Deschamps neemt namelijk twee spelers van Marseille mee (Guendouzi en Veretout), en slechts eentje van Monaco (Fofana). Twee Monegasken blijven teleurgesteld thuis: verdediger Biadiashile en goalgetter Ben Yedder. Gek genoeg selecteerde Deschamps slechts 25 spelers, eentje minder dan toegelaten dus. Als Marseille overigens weer verliest – het won slechts een van de laatste zes matchen – wordt het uitkijken wat dat betekent voor trainer Igor Tudor. De Kroaat werd begin dit seizoen zonder aanwijsbare reden al op de korrel genomen door zijn eigen fans, en kreeg ook vorig weekend voor de wedstrijd tegen Lyon een fluitconcert over zich heen.

Monaco – Olympique Marseille, zondag om 20.45 uur