Antwerpspits Vincent Janssen glundert na WK-selectie voor Oranje: “Dit is een mooi moment in mijn carrière”

Antwerp levert twee WK-gangers af. Donderdag raakte bekend dat Toby Alderweireld tot de definitieve selectie van de Rode Duivels behoort. Daarnaast mag ook Vincent Janssen (28) zijn koffers pakken voor Qatar. De topschutter van de Great Old is een van de 26 die namens Nederland mee mag naar het wereldkampioenschap voetbal. “Ik kijk er echt naar uit”, glunderde de spits van RAFC.

LEES OOK. Ontdek alles over (de aanloop naar) het WK in onze WK-live!

Louis van Gaal maakte vrijdagmiddag zijn selectie voor Qatar bekend. Voorin rekent de flamboyante bondscoach onder meer op 20-voudig international Vincent Janssen, die er voor het eerst bij zal zijn op een groot toernooi.

“Ik voel me vooral trots”, was Vincent Janssens eerste reactie op zijn WK-selectie voor Oranje. “Dit is een mooi moment in mijn carrière en ik kijk er echt naar uit”, glunderde de spits van Royal Antwerp FC. Een paar minuten voor de Nederlandse voetbalbond met een filmpje de selectie wereldkundig maakte, ontving Janssen een mailtje met het goede nieuws.

Oranje droom

Oranje verloor sinds de EK-uitschakeling geen wedstrijd meer (11 keer winst, 4 keer gelijk). Als zelfverzekerde natie trekt het dus niet naar Qatar om een bijrolletje te vertolken. “Wij, de spelers, coaches en fans, hebben allemaal een droom. Daar gaan we voor, maar eens in Qatar bekijken we het wedstrijd per wedstrijd. Dan zien we wel hoe ver we komen”, aldus de spits met 20 caps voor Nederland achter zijn naam.

© ANP PIETER STAM DE JONGE

In de voorbije drie interlands startte Janssen twee keer en viel hij één keer in. “Als Memphis Depay niet speelt tegen Senegal (en die kans is groot, gezien Depays blessure, red.), zal Vincent Janssen waarschijnlijk starten”, verklapte bondscoach Louis van Gaal al tijdens zijn persconferentie. “Ik heb die persconferentie bewust niet gevolgd om niet op zo’n vragen te moeten antwoorden”, grapte Janssen. “We zien wel. Ik ben de coach niet”, besloot hij het thema.

Het parcours van Janssen als Oranje-spits is best opvallend te noemen. Op 10 oktober 2017 speelde hij zijn laatste interland om dan in juni 2022, bijna vijf jaar later, opnieuw te worden opgeroepen. Janssen had in die periode zijn huwelijk gepland en miste drie van de vier wedstrijden in dat interlandblok. Om maar uit te drukken hoe onverwacht die selectie toen was.

Hoe zou Janssen gereageerd hebben als iemand hem een half jaar geleden had gezegd: ‘Vincent, je gaat naar Qatar?’ “Dan had ik m’n tickets geboekt”, grapte hij. “Voetbal kan gek zijn. Voor die eerste oproep (voor de interlands in juni, red.) had ik niet verwacht dat ik überhaupt in beeld was. Maar eens je erbij bent, dan draai je de knop om. Ik wist toen dat het WK een mogelijkheid was en ik heb me bij Antwerp en Oranje kunnen tonen.”

© BELGA

Van Bommel: “Vincent verdient dit echt”

Ook Mark van Bommel was blij voor zijn landgenoot. Maar eerst moest hij nog even iets kwijt. “Nederland zelfverzekerd? Dat is toch geen vraag”, dolde hij. De eerste keer dat Nederland naar het WK gaat zonder de trofee in het achterhoofd, die moet inderdaad nog komen.

“Hoe meer, hoe beter”, ging Van Bommel verder. Met Toby Alderweireld en Janssen heeft Antwerp nu twee WK-gangers in de ploeg. William Pacho uit Ecuador, WK-tegenstander van het Nederlands elftal, kan daar nog bijkomen. “Vincent verdient dit echt. Elke speler wil graag voor zijn land uitkomen. Dat is het hoogst haalbare buiten het clubvoetbal. Ik heb het zelf een aantal keer meegemaakt en zo’n toernooi is altijd mooi. Al wordt deze wintereditie wel een bijzondere belevenis”, besloot Van Bommel.

Voor Janssen is het nieuws een stevige opsteker, na zijn vroege rode kaart in het bekerduel van donderdag tegen Beveren. Ook voor Noa Lang had Louis van Gaal goed nieuws. De flankaanvaller heeft er enkele moeilijke maanden opzitten bij Club Brugge, maar behoort wel degelijk tot de definitieve selectie van Nederland. Eerder deze week loodste Lang Club Brugge met twee doelpunten tegen Patro Eisden naar de volgende ronde in het bekertoernooi. Noa Lang krijgt in de selectie de voorkeur op onder meer Arnaut Danjuma (Villarreal, ex-Club Brugge), die een van de afvallers is.