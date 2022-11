Verlinden wijst voorlopig niemand met de vinger na moordaanslag van ex-gedetineerde op politieagenten

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil geen overhaaste conclusies trekken na de aanval op een politiepatrouille in Schaarbeek, waarbij een politieagent om het leven is gekomen. “We moeten het onderzoek afwachten om alle feiten precies in kaart te brengen”, zei ze deze middag in het Journaal (Eén).

De dader, een ex-gedetineerde die veroordeeld was voor diefstallen en op de lijst van het OCAD stond, had zich eerder donderdag aangeboden bij de politie, waar hij over haat tegenover de politie sprak. Hij vroeg ook psychologische begeleiding en werd vervolgens door de politie naar de psychiatrische afdeling van het Saint-Lucziekenhuis gebracht. Enkele uren later heeft hij het ziekenhuis verlaten.

Commissie

Oppositiepartij N-VA vraagt intussen dat minister Verlinden en haar collega van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) in de Kamer uitleg geven over de zaak. “Dit blijkt niet zomaar een dramatisch incident te zijn. Er zijn al heel wat elementen gekend die ernstige vragen oproepen. De bevoegde ministers moeten zo snel mogelijk duidelijkheid geven wat er daar precies is gebeurd en hoe het zover kon komen. Als blijkt dat Justitie en Binnenlandse Zaken in deze zaak fouten gemaakt hebben, dan moeten zij hun verantwoordelijkheid opnemen”, zeggen de N-VA Kamerleden Yngvild Ingels en Koen Metsu.

Er is maandag in de Kamer een extra zitting van de gemeenschappelijke commissie Binnenlandse Zaken en Justitie. Dat heeft de voorzitster van de commissie Justitie, Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), vrijdag bevestigd. De zitting start om 14.00 uur.

De commissie komt bijeen omdat er “toch heel wat vragen te stellen zijn bij de gebeurtenissen”, zegt Van Vaerenbergh. De ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie - Annelies Verlinden (CD&V) en Vincent Van Quickenborne (Open VLD) - zullen aanwezig zijn in de commissie.