Meer dan 200 euro per nacht voor een container, bekijk de eerste foto’s van “luxueus” WK-fandorp in Qatar

Enkele journalisten kregen de kans om al eens rond te snuisteren in een van de befaamde containerdorpen in Qatar. Die “fandorpen” moeten een groot deel van de fans opvangen die er eind deze maand het WK voetbal willen bijwonen. En hoewel ze zo’n 228 euro per nacht kosten, zien de containers er maar weinig luxueus uit.

Binnen minder dan twee weken is het zover. Dan komen fans van over heel de wereld naar Qatar afgezakt voor het WK 2022. Om alle voetbalsupporters van logement te kunnen voorzien, is er natuurlijk voldoende accommodatie nodig. Daarvoor hebben de Qatarezen onder meer fandorpen laten maken uit containers.

Een aantal journalisten konden al eens een kijkje nemen in een van die dorpen, waar zo’n 6000 containers staan opgesteld. Afgaande op foto’s van de “kamers”, ziet het er allemaal niet bijster comfortabel uit. In de krappe ruimtes staan telkens twee eenpersoonsbedden of één tweepersoonsbed opgesteld. Verder is er nog plaats voor een toilet, een minikoelkast en een koffieapparaat, zegt The Sun.

De bezoekers hoeven wel geen minuut van het WK te missen, want in het dorp staat een groot scherm waarop de wedstrijden gevolgd kunnen worden.

